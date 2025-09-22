Общество

Митинг памяти погибших при исполнении обязанностей сотрудников УИС состоялся в Пскове

22 сентября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. На плацу Псковского филиала Университета ФСИН России прошел митинг, приуроченный к этой дате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев отметил, что сотрудники УИС совершили множество подвигов, продемонстрировав мужество и отвагу, а порой и самопожертвование. Среди них – Герой России Алексей Ширяев и кавалер ордена Мужества Владислав Байгатов, погибшие при исполнении служебного долга. В память о них на территории Псковского филиала университета установлена стела.

«Для новых поколений их судьбы всегда будут вдохновляющим примером и опорой в службе. Светлая память всем сотрудникам, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей!» – сказал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев и объявил минуту молчания по погибшим.