Общество

«Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 сентября.

Гость студии - участковый врач-терапевт Псковской городской поликлиники Дарья Стукова.

Ведущая Татьяна Иванова поговорила с ней о том, как уберечь себя от ОРВИ и гриппа. Каковы их основные симптомы? На какой период обычно приходится пик заболеваемости? Сколько дней человек остается заразным после появления симптомов гриппа? Можно ли заразиться гриппом дважды за сезон? Какие меры профилактики наиболее действенны? Почему люди не очень охотно делают прививку от гриппа?