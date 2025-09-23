Общество

ФАС отказалась проверять законность ограничения звонков в мессенджерах по запросу Артура Гайдука

Федеральная антимонопольная служба отказалась проверять законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp* по обращению депутата Псковского областного Собрания, лидера фракции «Яблоко» Артура Гайдука, сообщается в Telegram-канале Псковского регионального отделения партии «Яблоко».

15 августа политик направил руководителю ФАС Максиму Шаскольскому обращение с просьбой проверить, законно ли решение Роскомнадзора об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Регулятор объявил о нём 13 августа.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы Адиля Вяселева в ответ на обращение Артура Гайдука сообщила, что ведомству неизвестно о наступлении негативных последствий на товарном рынке сервисов обмена мгновенными сообщениями, в том числе об отказе пользователей от одних сервисов в пользу других, а значит антимонопольный орган не может рассмотреть изложенные в обращении аргументы депутата.

«Отсутствует информация о наступлении негативных последствий», — ответили в ФАС.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена