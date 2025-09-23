Общество

Ученые подтвердили наличие редкого вида рыб в водоёмах национального парка «Себежский»

Себежские и белорусские ученые подтвердили наличие редкого вида рыб в водоёмах национального парка «Себежский», сообщили Псковской Ленте Новостей в нацпарке.

Фото здесь и далее: национальный парк «Себежский» /«ВКонтакте»

В рамках реализации договора Президентского фонда экологических и природоохранных проектов о предоставлении гранта по проекту «Кластер Гидробиолога - Ихтиолога», с которым национальный парк «Себежский» включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов президента РФ на реализацию экологических и природоохранных проектов развития совместно с Научно-практическим центром Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам проводится экспедиция - полевые исследования реки Свольня, озер Ормея, Нечерица, Озерявки и обработка полученных материалов исследований.

В ходе первых дней работы себежские и белорусские ихтиологи обнаружили и подтвердили наличие редкого вида рыб - подкаменщика. Этот вид рыб внесен в Красную книгу Псковской области. Редкий вид обнаружен в реке Черная. Подкаменщик обитает в быстротекущих реках с чистой водой.