Общество

Антон Минаков снял с обсуждения свой проект об установлении Дня многодетной семьи

Законопроект об установлении Дня многодетной семьи был снят с повестки комитетов Псковского областного Собрания депутатов 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

О снятии законопроекта объявил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков. Автором законопроекта выступил лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

Законопроект подразумевал собой установление единой для Псковской области даты для чествования многодетных семей.

Ранее установить 23 января День многодетной семьи и отчитываться в эту дату о результатах работы по соцподдержке многодетных семей предложила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).