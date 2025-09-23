Общество

Банк изъял дом и участок неплательщика по ипотеке через суд

Великолукский районный суд Псковской области рассмотрел гражданское дело по иску псковского отделения банка к ответчику о расторжении кредитного договора, взыскании задолженности по кредитному договору, обращении взыскания на заложенное имущество, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 11 декабря 2023 года банк и ответчик заключили кредитный договор, согласно которому ответчику предоставили кредит на сумму 1 413 053,28 рублей для приобретения земельного участка и жилого дома. Полная стоимость кредита составила 5 283 313,18 рублей.

В обеспечение исполнения ответчиком обязательств по кредитному договору возникла ипотека (залог недвижимости) в силу закона, предметом которой стали объекты недвижимости: земельный участок и жилой дом, приобретенные ответчиком.

Ответчик ненадлежащим образом исполнял взятые на себя обязательства по кредитному договору и сумму кредита не возвратил.

По результатам рассмотрения гражданского дела исковые требования удовлетворили. Кредитный договор расторгли. С ответчика в пользу банка взыскали задолженность по кредитному договору в размере 1 593 788 рублей, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины.

Постановлено обратить взыскание на предметы залога - земельный участок и жилой дом.