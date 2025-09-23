Общество

Псковский курсант приняла участие во Всероссийском форуме «Территория БезОпасности»

Псковский курсант в составе молодежной команды на Всероссийском форуме «Территория БезОпасности» защищал образовательный проект по кибербезопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото: Пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Псковского филиала университета ФСИН России Валерия Луганцева побывала на Всероссийском молодежном форуме «Территория БезОпасности», который проходил в Ленинградской области, собрав 400 участников.

Для нее на форуме была интересна работа площадки «Киберграмотность на высокотехнологичных предприятиях», где обсуждались реальные киберугрозы и практические способы их предотвращения, говорилось о формировании культуры цифровой безопасности, разбирались когнитивные войны и значение критического мышления.

«Среди спикеров были как практики, так и ученые. Их выступления давали и картину угроз, и конкретные инструменты работы с ними», – отметила Валерия Луганцева.

Псковский курсант вместе с другими молодыми людьми из разных регионов России, представлявших команду по разработке образовательного проекта по киберграмотности в государственных учреждениях, на заводах и других предприятиях, успешно выступили с защитой этого проекта.

«Настолько удачной получилась наша разработка в рамках этого проекта, что мы надеемся, что она сможет стать памяткой для любого сотрудника по защите цифровых угроз в современном, так быстро меняющемся мире», – сказала курсант Псковского филиала Университета ФСИН России.

Валерия Луганцева с научной работой «Проблемы формирования законопослушного поведения граждан в условиях развития информационных технологий» стала победителем XX Всероссийского конкурса «Моя законотворческая инициатива», который состоялся в 2025 году в Москве с участием 882 соискателей из 65 субъектов Российской Федерации, напомнили в учебном заведении.