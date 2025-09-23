Общество

Учения по пресечению диверсионно-террористического акта провели в Псковской области

Командно-штабное учение по пресечению диверсионно-террористического акта провел оперативный штаб в Псковской области 24 сентября. К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, СУ СК России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

По замыслу командно-штабного учения, в Псковскую область с территории сопредельного государства проникла диверсионно-разведывательная группа с целью совершения террористического акта на военном объекте.

В ходе командно-штабных учений оперативным штабом отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

«Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты, преступники обезврежены. По результатам КШУ группировка сил и средств, выделенная для участия в проведении КТО, готова к выполнению поставленных задач», - заключили в УФСБ.