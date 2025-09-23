Общество

Андрей Козлов: Развитие сельского хозяйства — общее дело, важное для будущего России

В ходе 47-й сессии Псковского областного Собрания депутатов представитель фракции «Единая Россия», председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов выступил с докладом о проведении в этом году Первого всероссийского аграрного диктанта в рамках федерального проекта «Российское село», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Акция охватывает всю территорию России — от рыбацких северных поселков до виноградников Кубани. Организаторами выступают партия "Единая Россия" и Россельхозбанк при поддержке партнеров. Диктант, состоящий из 35 вопросов и рассчитанный на 45 минут, пройдет с 8 по 12 октября. Участвовать могут все желающие, вне зависимости от уровня подготовки, предусмотрены различные категории», - сказал Андрей Козлов.

В Псковской области уже зарегистрировано 26 площадок для проведения диктанта.

«Знания в аграрном комплексе не только помогают сохранять традиции, но и способствуют внедрению современных технологий в сельском хозяйстве, что важно для развития региона и всей страны. Миссия аграрного диктанта — популяризировать эти знания и показать, что развитие сельского хозяйства — общее дело, важное для будущего России», — подчеркнул парламентарий.

Псковское областное Собрание присоединяется к акции: площадка будет организована 9 октября в здании Собрания, начало диктанта в 14:00. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте агродиктант.рф. В случае проблем с регистрацией можно обратиться в комитет областного Собрания или прийти на площадку и зарегистрироваться на месте.