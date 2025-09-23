Общество

Артур Гайдук: Невозможно реформировать систему здравоохранения при нынешних приоритетах

В приоритетах нынешних реалий реформировать систему здравоохранения в принципе невозможно, заявил лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук в ходе 47-й сессии 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые коллеги, в процессе предвыборной кампании этого года я очень много встречался с людьми, которые живут на селе, в наших районах. Когда я спрашивал этих людей о проблемах в их районах, то подавляющее большинство из них начинало свой ответ со здравоохранения. Фактически, люди показали запрос на сохранение жизни на своей земле. Если взять в целом, я думаю, что Центр управления регионом отследил, скорее всего, этот запрос. Надеюсь, что запрос был передан центру выше. Во время встреч некоторые люди сомневались в возможности вернуть здравоохранение на места. Сомнения этих людей, в принципе, понятны, потому что политика в целом определяет бюджетную политику, а бюджетная политика, естественно, определяет приоритеты. И в приоритетах нынешних реалий – реформировать систему здравоохранения в принципе невозможно», - заявил Артур Гайдук.

Еще в 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова в телеэфире сказала, что оптимизация была проведена ужасно во многих российских регионах, а качество и доступность медицинских услуг в ее результате резко ухудшились, напомнил парламентарий и описал ситуацию в Псковском районе.

«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в июне этого года сообщил, что дефицит медицинских работников в области составляет более 550 человек: 289 врачей, 258 средних медицинских работников. При этом за период с 2000-го года половина больниц прекратила свою работу. Было 86, стало 40. Между тем в этом году оптимизация здравоохранения продолжилась, пускай на данном этапе это чисто юридически, на уровне формального объединения районных больниц в межрайонные, тем не менее она продолжилась», - заметил депутат.

«Я не хочу огульно критиковать областные власти за эту оптимизацию, так как в основе этого процесса лежат не только политико-управленческие решения, хотя и они тоже, но, как я уже отмечал выше и говорил ранее, с одной стороны, проблема - это недофинансированность здравоохранения в целом по стране, с другой стороны, несправедливость модели здравоохранения, которая сейчас существует», - заключил Артур Гайдук.