В карантинную зону по черному еловому усачу включили еще 18 га псковских лесов

В Невельском и Пустошкинском районах управление Россельхознадзора установило карантинную фитосанитарную зону по большому черному еловому усача, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проведенного в этом году мониторинга карантинного фитосанитарного состояния Псковской области на территории Новосокольнического района в границах лесных насаждений Новосокольнического участкового лесничества выявлена популяция карантинного объекта – большого черного елового усача. Лабораторные исследования, проведенные в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие карантинного объекта.

С целью предотвращения распространения вредителя леса установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим в границах лесных насаждений Новосокольнического и Пустошкинского районов на площади 18 110 гектаров. Также разработана программа локализации и ликвидации популяции большого черного елового усача.

Стоит напомнить, что при вывозе с территории карантинной фитосанитарной зоны лесопродукция должна сопровождаться карантинным сертификатом, удостоверяющим отсутствие в ней карантинных объектов.

Информация о карантинных фитосанитарных зонах, установленных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей, размещена на сайте управления (раздел «Открытые данные» — «Карантинные фитосанитарные зоны»). Возможность проверки наличия карантинных зон по заданным координатам доступна в ФГИС «Аргус-Фито» по ссылке.

Большой еловый черный усач — технический вредитель древесины. После набегов вредителей она становится непригодной для жизни дерева и дальнейшей его переработки.