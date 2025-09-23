Общество

25-й традиционный субботник Молодёжного центра собрал более 60 волонтёров

Масштабная экологическая акция прошла в Пскове, где волонтёры Молодёжного центра провели уборку территории возле памятного знака концлагеря Шталаг 372, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников

Традиционное мероприятие проводится дважды в год и стало уже 25-м по счёту. Субботник организован силами активистов Молодёжного центра, которые не первый год уделяют особое внимание сохранению чистоты и порядка в значимых для города местах.



Более 60 добровольцев приняли участие в уборке территории. Волонтёры трудились слаженно и организованно, очищая территорию от мусора и приводя в порядок памятное место.



Важность мероприятия подчёркивается не только его экологической составляющей, но и воспитательной миссией. Участники субботника не просто наводили порядок, но и отдавали дань уважения историческому месту, напоминая о необходимости сохранения памяти о трагических событиях прошлого.



Организаторы выражают благодарность всем участникам за активную гражданскую позицию и вклад в благоустройство города.