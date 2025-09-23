25-й традиционный субботник Молодёжного центра собрал более 60 волонтёров

Масштабная экологическая акция прошла в Пскове, где волонтёры Молодёжного центра провели уборку территории возле памятного знака концлагеря Шталаг 372, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Константин Красильников
Традиционное мероприятие проводится дважды в год и стало уже 25-м по счёту. Субботник организован силами активистов Молодёжного центра, которые не первый год уделяют особое внимание сохранению чистоты и порядка в значимых для города местах.
Более 60 добровольцев приняли участие в уборке территории. Волонтёры трудились слаженно и организованно, очищая территорию от мусора и приводя в порядок памятное место.