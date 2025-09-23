Общество

Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram-канал

«Весной, когда у нас были примеры не самых очевидных решений, отдельно обращал внимание, что в таких чувствительных для людей вопросах нужно руководствоваться не только нормативными требованиями, но и здравым смыслом. Именно поэтому поручил заместителю Игорю Шатурному провести совещание с главами муниципалитетов и поставил задачу одновременно, а не по личным ощущениям, начинать отопительный сезон», - пишет Михаил Ведерников.

По его словам, детские садики, школы, больницы и другие социальные учреждения подключатся к теплу уже с понедельника. Параллельно будут подавать тепло в жилой фонд.