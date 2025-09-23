Общество

Диплом не гарантирует успех: директор псковского агроколледжа о престиже рабочих профессий

Почему выпускники школ массово стремятся получить высшее образование, часто не планируя работать по специальности, и как изменить ситуацию на рынке труда, рассказал на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Люди труда» директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин.

Директор подтвердил, что дисбаланс существует, и назвал его ключевые причины. Среди них — сохраняющийся в обществе стереотип о социальном престиже, давление со стороны родителей и учителей, недостаточная профориентация в школах, а также страх перед будущим. В результате высшее образование стало для многих «универсальным билетом» во взрослую жизнь, хотя оно не всегда гарантирует высокую зарплату и востребованность.

«Если брать культурный феномен, получение высшего образования стало своеобразным ритуалом перехода во взрослую жизнь, продолжением школьного периода, что создает иллюзию непрерывности образовательного процесса. Но важно понимать, что современный рынок труда требует разнообразных специалистов, и высшее образование не является единственным путем к успешной карьере. Многие технические специальности, ремесла в сфере услуг не требуют вузовского диплома, но при этом могут обеспечить достойный уровень жизни», — отметил Сергей Янкин.

Директор колледжа выдвинул свой ряд рекомендаций о том, как повысить престиж рабочих профессий. Он также акцентировал внимание на том, что современные рабочие профессии стали высокотехнологичными, требующими не только физического труда, но и знаний.

«Это самая актуальная тема разговоров на всех уровнях в сегодняшнее время. Чтобы изменить отношение общества к рабочим профессиям, необходимы системные меры. Это популяризация рабочих специальностей, проведение конкурсов и создание профессиональных сообществ, а также реформирование системы профобразования для подготовки высококвалифицированных кадров и создание конкурентоспособных социальных пакетов для работников. Важно также продемонстрировать, что рабочие профессии могут быть высокотехнологичными и требовать профессиональных знаний, а не только физического труда. И сегодняшнее состояние образовательных учреждений, кто участвует в грантовой поддержке, это современные лаборатории, это капитальные ремонты, это оборудование по последним требованиям к оформлению лабораторий и мастерских» — заключил Сергей Янкин.

