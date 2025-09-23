Как распознать рак крови на ранних этапах, рассказал гематолог

Лейкоз — одно из самых сложных в диагностике онкологических заболеваний, и его симптомы могут быть ошибочно приняты за проявления менее серьезных заболеваний. Гематолог клиники Docmed Полина Васильченкова и эксперт по онкострахованию СК «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказали об этом явлении.
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
В России на сегодняшний день более 220 тысяч человек живут с диагнозами рака крови и лимфатической системы. Это число сопоставимо с населением среднего города, и каждый год фиксируется от 4 до 5 тысяч новых случаев заболевания.
К числу первых симптомов лейкоза относятся:
Именно поэтому, если наблюдаются затяжные симптомы и отсутствие улучшений, важно обратиться за консультацией к гематологу.
Современная медицина предлагает разнообразные методы лечения лейкоза. В зависимости от формы заболевания, могут применяться эпигенетическая терапия и трансплантация стволовых клеток.
Своевременная диагностика — критически важный аспект для успешного лечения. Лабораторные исследования, включая общий анализ крови и исследование костного мозга, позволяют точно установить диагноз. Генетические тесты также помогают подобрать индивидуальную терапию для каждого пациента.
На фоне высоких расходов на лечение, важно рассмотреть возможность страхования от онкологических заболеваний. Полисы онкострахования обеспечивают пациентов квалифицированной поддержкой, позволяя быстрее получить доступ к необходимым медицинским услугам, пишет RuNews24.ru.
Лейкоз — это сложное и коварное заболевание, требующее внимательного отношения к своему здоровью. Ранняя диагностика и квалифицированное лечение являются ключевыми факторами, способствующими успешному выздоровлению. В этом контексте важность страхования от онкологических заболеваний также трудно переоценить, так как оно может значительно облегчить жизнь пациентов и их семей в условиях финансовых нагрузок. Осведомленность о болезни и ее симптомах, а также готовность обращаться к специалистам — важные шаги на пути к обеспечению здоровья и качественной жизни, заключили эксперты.