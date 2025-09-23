Псковcкая обл.
Общество

Как распознать рак крови на ранних этапах, рассказал гематолог

26.09.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Лейкоз — одно из самых сложных в диагностике онкологических заболеваний, и его симптомы могут быть ошибочно приняты за проявления менее серьезных заболеваний. Гематолог клиники Docmed Полина Васильченкова и эксперт по онкострахованию СК «Росгосстрах» Ольга Купцова рассказали об этом явлении.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

В России на сегодняшний день более 220 тысяч человек живут с диагнозами рака крови и лимфатической системы. Это число сопоставимо с населением среднего города, и каждый год фиксируется от 4 до 5 тысяч новых случаев заболевания.

«Лейкоз действительно очень коварен, так как на ранних стадиях он может маскироваться под обычные затяжные болезни», — отмечает Полина Васильченкова.

К числу первых симптомов лейкоза относятся:

  • слабость и быстрая утомляемость,
  • головная боль,
  • потеря аппетита,
  • ночная потливость,
  • синяки без видимых причин,
  • высыпания на коже,
  • боли в костях, суставах и мышцах.
«Неправильная трактовка симптомов может привести к тому, что пациенты обращаются к некомпетентным специалистам, не подозревая о серьезности своей проблемы», — поясняет Васильченкова.

Именно поэтому, если наблюдаются затяжные симптомы и отсутствие улучшений, важно обратиться за консультацией к гематологу.

Современная медицина предлагает разнообразные методы лечения лейкоза. В зависимости от формы заболевания, могут применяться эпигенетическая терапия и трансплантация стволовых клеток.

«Новые препараты значительно расширили возможности лечения, однако процесс терапии может занять годы и потребовать значительных финансовых затрат», — подчеркивает Ольга Купцова.

Своевременная диагностика — критически важный аспект для успешного лечения. Лабораторные исследования, включая общий анализ крови и исследование костного мозга, позволяют точно установить диагноз. Генетические тесты также помогают подобрать индивидуальную терапию для каждого пациента.

На фоне высоких расходов на лечение, важно рассмотреть возможность страхования от онкологических заболеваний. Полисы онкострахования обеспечивают пациентов квалифицированной поддержкой, позволяя быстрее получить доступ к необходимым медицинским услугам, пишет RuNews24.ru.

«Наличие врача-куратора, который будет вести пациента на протяжении всего процесса, значительно улучшает шансы на успешное лечение», — добавляет эксперт Купцова.

Лейкоз — это сложное и коварное заболевание, требующее внимательного отношения к своему здоровью. Ранняя диагностика и квалифицированное лечение являются ключевыми факторами, способствующими успешному выздоровлению. В этом контексте важность страхования от онкологических заболеваний также трудно переоценить, так как оно может значительно облегчить жизнь пациентов и их семей в условиях финансовых нагрузок. Осведомленность о болезни и ее симптомах, а также готовность обращаться к специалистам — важные шаги на пути к обеспечению здоровья и качественной жизни, заключили эксперты. 

Источник: Псковская Лента Новостей
