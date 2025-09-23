Общество

Спикер Собрания Александр Котов поблагодарил воспитателей за трепетную заботу о детях

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников и ветеранов дошкольного образования Псковской области с профессиональным праздником.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Воспитание детей – это исключительно значимый труд, заслуживающий уважения со стороны общества и поддержки государства. Каждый день воспитатель несёт колоссальную ответственность за будущее наших детей, исполняя роль внимательного родителя, доброго друга и терпеливого учителя», - начал свое поздравление председатель.

Он отметил, что профессиональная компетенция и сердечная отзывчивость работников во многом определяют успешность первых шагов ребёнка.

«Вместе с вами малыши открывают окружающий мир, осваивают необходимые навыки, налаживают общение со сверстниками и доверительно взаимодействуют с взрослыми, проявляют свои способности и таланты. Благодаря вашей добросовестной работе тысячи юных жителей Псковской области получают качественное дошкольное образование», - подчеркнул Александр Котов.

Спикер обратил особое внимание на то, что в сфере дошкольного воспитания в стране и регионе уделяется особое внимание: регулярно вводятся в эксплуатацию новые учреждения, совершенствуются имеющиеся, внедряются современные образовательные методики, растёт уважение к профессии воспитателя.

«Убеждён, что ваша трепетная забота о детях и глубокая увлечённость делом вместе с активной общественной и государственной поддержкой создадут наилучшие условия для всестороннего и гармоничного развития маленьких граждан России! Искренняя благодарность каждому работнику и ветерану системы дошкольного образования Псковской области!» - заключил председатель.

Напомним, День воспитателя и всех дошкольных работников празднуют в России 27 сентября.