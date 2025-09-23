Общество

День воспитателя и всех дошкольных работников празднуют в России 27 сентября

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День воспитателя и всех дошкольных работников, главная идея которого — помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на дошкольное детство в целом.

Он был учреждён по инициативе ряда российских педагогических изданий в 2004 году и поддержан авторами многих базовых дошкольных программ, педагогами детских садов и родителями. Дата приурочена к открытию первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года №703-р данный праздник был установлен на государственном уровне, что «будет способствовать повышению престижа работы воспитателей и других специалистов дошкольных учреждений, исходя из приоритетов государственной политики в области защиты детства и развития социальных институтов».

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. С помощью своих воспитателей дошкольники познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.

Но в этот день поздравления получают не только воспитатели, но и все работники дошкольных учреждений: няни, методисты, заведующие и младший персонал дошкольных учреждений. Их труд подчас незаметен, но благодаря ему формируется атмосфера, в которой растут и обучаются дети.

Развитие дошкольного образования, повышение его качества, строительство современных детских садов, материальное обеспечение работников дошкольных учреждений — приоритетные задачи государственной социальной политики России, на решение которых направлен национальный проект «Демография».

Среди задач развития системы дошкольного образования — создание единого открытого образовательного пространства; оптимизация системы управления на всех уровнях; обеспечение доступного качественного образования для детей до восьми лет; создание безопасной образовательной среды для сохранения и укрепления физического, психического здоровья, эмоционального благополучия дошкольников; разработка и внедрение элементов безопасной цифровой образовательной среды, пишет calend.ru.

В сам же праздник уже традиционно во многих регионах на официальном уровне проводятся торжественные мероприятия, посвященные специалистам, работающим в дошкольных образовательных учреждениях.