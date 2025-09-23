Общество

Третий гастрономический фестиваль «Хоровод дружбы» состоялся в Острове

В Острове успешно завершил работу третий региональный гастрономический фестиваль «Хоровод дружбы», сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

«В этом году участниками стали учреждения образования и культуры нашего района. На суд жюри были представлены разнообразные блюда из картофеля, уха, пельмени, плов, каши, пироги и иные яства. Поприветствовал участников и гостей нашего праздника, многие из которых отдыха семьями, что нас очень порадовало», - отметил глава.

Вкусовые качества и оригинальность подачи приготовленных командами блюд оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли Николай Тесля, Андрей Михайлов, Варужан Мкртчян и Николай Григорьев. По словам главы, выбор был не простым, но победителями объявлены команды военнослужащих Островского гарнизона и Дома спорта и творчества имени К. И. Назаровой, а также Крюковского и Дарьинского сельских клубов. Все участники отмечены Благодарственными письмами и призами.

«Праздник прошел в замечательной атмосфере единения и душевного общения!» - заключил Дмитрий Быстров.