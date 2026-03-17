Судебное заседание по делу по передаче автомобиля Грацкому отложили до 24 марта

Псковский городской суд 17 марта продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении директора ООО «СДМ Проект» Елены Трошковой по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ, а именно в даче взятки в виде автомобиля Exeed бывшему заместителю главы администрации Пскова Александру Грацкому, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов региона.

В суде продолжается исследование доказательств стороны обвинения. Осуществлен допрос двух свидетелей.

Судебное заседание отложено на 24 марта для вызова свидетелей.

Напомним, согласно материалам дела, в период с 1 июля по 15 декабря 2022 года директор ООО «СДМ Проект» Елена Трошкова от имени юридического лица предложила начальнику управления городского хозяйства администрации Пскова Александру Грацкому автомобиль марки Exeed стоимостью 5,8 млн рублей «за совершение последним действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ в рамках заключенных муниципальных контрактов».

Грацкий за получение этой и других взяток уже отбывает наказание в колонии строго режима, ему назначили 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 миллионов рублей и с рядом ограничений.