Новые методы борьбы с раком включат в ОМС

Россияне смогут бесплатно получать CAR-T-клеточную и другие виды терапий для борьбы с раком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин отметил, что CAR-T-терапию уже активно применяют: было проведено 65 инфузий. Он назвал это большим шагом в науке и медицине и выразил уверенность, что граждане вскоре смогут получать необходимое лечение, пишет РИА Новости.
Речь идет о новейшей технологии: клетки иммунной системы пациента «обучают» находить и уничтожать рак. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, генетически изменяют и наращивают их количество, а затем возвращают обратно в организм.