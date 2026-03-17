 
Общество

Новые методы борьбы с раком включат в ОМС

Россияне смогут бесплатно получать CAR-T-клеточную и другие виды терапий для борьбы с раком, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Все это (CAR-T-клеточная терапия, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологическим заболеваниями. — прим. ред.) в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС», — сказал он во время посещения НМИЦ гематологии.

Мишустин отметил, что CAR-T-терапию уже активно применяют: было проведено 65 инфузий. Он назвал это большим шагом в науке и медицине и выразил уверенность, что граждане вскоре смогут получать необходимое лечение, пишет РИА Новости

Речь идет о новейшей технологии: клетки иммунной системы пациента «обучают» находить и уничтожать рак. Для этого у человека берут Т-лимфоциты, генетически изменяют и наращивают их количество, а затем возвращают обратно в организм. 

