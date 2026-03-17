Дмитрия Шахова наградили медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы РФ»

Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Гостев наградил уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

По поручению Аркадия Гостева награду псковскому омбудсмену вручил начальник УФСИН России Виктор Леонов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников уголовно-исполнительной системы Минюста России и 147-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы России.

Ведомственной наградой ФСИН России отмечен значительный вклад и особые заслуги в оказании помощи в выполнении задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, Дмитрия Шахова за 10-летний период взаимодействия и сотрудничества, направленного на обеспечение прав и свобод граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Псковской области.