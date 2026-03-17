 
Общество

Дмитрия Шахова наградили медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы РФ»

0

Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Гостев наградил уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова золотой медалью «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото: официальный сайт уполномоченного по правам человека в Псковской области

По поручению Аркадия Гостева награду псковскому омбудсмену вручил начальник УФСИН России Виктор Леонов на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников уголовно-исполнительной системы Минюста России и 147-й годовщине образования уголовно-исполнительной системы России.

Ведомственной наградой ФСИН России отмечен значительный вклад и особые заслуги в оказании помощи в выполнении задач, возложенных на Федеральную службу исполнения наказаний, Дмитрия Шахова за 10-летний период взаимодействия и сотрудничества, направленного на обеспечение прав и свобод граждан, содержащихся в пенитенциарных учреждениях Псковской области.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Шахов Дмитрий Владимирович

Уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026