Общество

С днём машиностроителя поздравил великолучан глава города

С днём машиностроителя поздравил глава города Великие Луки Николай Козловский в своём Telegram-канале.

«Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли города! Примите самые сердечные поздравления с Днём машиностроителя! Этот праздник имеет особое значение для города Великие Луки, который прочно удерживает статус крупного индустриального центра Северо-Запада страны именно благодаря стабильной и эффективной работе предприятий машиностроительного комплекса. Качество и надёжность продукции машиностроительных заводов Великих Лук известны далеко за пределами Псковской области. Данную продукцию с успехом используют в различных сферах экономики на всей территории России и разных континентах мира. Приумножая славу нашего города как лидера развития промышленности, великолукские машиностроительные предприятия находятся в авангарде своей отрасли, следят за технологическими инновациями и эффективно применяют их на производстве, разрабатывают и внедряют собственные конструкторские и инженерные решения, модернизируют производственные процессы и оборудование.» - пишет Николай Козловский.

По его словам, основой их успешной работы и поступательного движения вперёд являются трудовые коллективы заводчан и руководство предприятий, которые своим добросовестным трудом и талантами обеспечивают высокие производственные и финансовые показатели деятельности машиностроительного комплекса Великих Лук.

Выдающиеся результаты великолукского машиностроения – это не только стабильность самих предприятий, но и рост экономики Великих Лук, а также уровня жизни населения, устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, включая городской, реализация социально значимых проектов на благо великолучан.

«Сердечно благодарю великолукских машиностроителей за доблестный труд и профессионализм, выражаю признательность ветеранам сферы за пример добросовестного, ответственного отношения к делу. Убежден, что и в дальнейшем великолукские предприятия машиностроительной отрасли будут вносить весомый вклад в развитие экономики города, Псковской области и всей России. От всей души желаю заводским коллективам и ветеранам машиностроения крепкого здоровья, добра, благополучия и счастья, а машиностроительным предприятиям Великих Лук – стабильного развития и процветания!», - заключил глава города.