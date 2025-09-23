Общество

Россиянам рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию

Россияне, получающие пособие по безработице, не получают пенсионные баллы для будущей пенсии, рассказала сенатор Наталия Косихина.

Фото: Freepik / автор Drazen Zigic

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты. Таким образом, период получения пособия напрямую не влияет на размер будущей пенсии», - сказала Косихина.

Сенатор рассказала, что для получения пособия по безработице необходимо зарегистрироваться в центре занятости, не прекращая при этом заниматься поиском работы, пишет РИА Новости.

«Максимальный срок выплаты пособия составляет шесть месяцев, а в некоторых случаях – три», - напомнила парламентарий.