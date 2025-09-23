Общество

Умер врач-отоларинголог Пыталовской больницы

Скончалась врач-отоларинголог филиала «Пыталовский» ГБУЗ ПО «Островская МБ» Людмила Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Островской межрайонной больнице.

Коллектив ГБУЗ ПО «Островская МБ» выразил искренние соболезнования родным и близким Людмилы Ивановой. Много лет она посвятила заботе о здоровье пациентов, отдавая все свои знания и опыт.

«Разделяем боль утраты и скорбим о невосполнимой потере. Светлая память о Людмиле Анатольевне, ее профессионализме и доброте навсегда останется в наших сердцах», - сообщили в Островской межрайонной больнице.