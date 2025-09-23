Общество

Александр Котов: Ответственность членов избиркомов делают выборы легитимными и отражающими истинную волю жителей региона

От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично Александр Котов поздравил с Днём избирательных комиссий в Псковской области сотрудников аппаратов, ветеранов избирательной системы Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном собрании депутатов.

Фото: Псковское областное собрание депутатов

По словам председателя Псковского областного Собрания депутатов, право каждого гражданина выбирать и быть избранным в органы власти различных уровней – неотъемлемый компонент демократического устройства государства и фундамент народного суверенитета. Создание условий для свободного выражения воли граждан, проведение открытых, справедливых и законных выборов – важнейшая миссия избирательных комиссий. Именно они играют ключевую роль в обеспечении законности и прозрачности голосования, формируя доверие населения к результатам выборов и избранной власти.

Ответственность членов избирательных комиссий, способность оперативно внедрять новшества, включая дистанционные формы электронного и многодневного голосования, делают выборы легитимными и отражающими истинную волю жителей региона.

«Убеждён, что ваша открытость, компетентность и добросовестность продолжат служить залогом успешного проведения выборов на территории нашей области, способствуя росту правовой культуры и активности избирателей. Выражаю благодарность членам избирательных комиссий всех уровней и сотрудникам аппаратов за высокий профессионализм и верность принципам справедливости!» - выразил свои поздравления Александр Котов.