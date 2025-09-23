Общество

Машиностроителей региона с профессиональным праздником поздравили депутаты Собрания

От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично Александр Котов поздравил машиностроителей с их профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

По словам председателя Псковского областного Собрания депутатов, машиностроительная отрасль является одной из ключевых составляющих регионального развития, обеспечивая рост высоких технологий и производственный прогресс. Современные предприятия Псковской области демонстрируют высокий уровень модернизации и эффективно используют накопленные за многие десятилетия знания и опыт.

«Сегодня региональные машиностроители уверенно движутся вперед, реализуя программы импортозамещения, расширяя ассортимент выпускаемых изделий, повышая технологичность и экологичность производств, готовя квалифицированные кадры. Ваш ежедневный труд имеет огромное значение для укрепления экономического потенциала региона и страны в целом. Благодаря вашему профессионализму продукция, спроектированная и изготовленная в Псковской области, пользуется спросом не только внутри страны, но и далеко за пределами России. Пусть ваш дальнейший путь будет наполнен новыми успехами, интересными проектами и достойными результатами труда!», - поздравил Александр Котов.