Общество

Игорь Иванов: Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение

От имени Псковского областного совета профсоюзов и от себя лично поздравил машиностроителей председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов вас с их профессиональным праздником, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

«Этот день объединяет всех, кто трудится на благо Родины в одной из самых значимых и ответственных отраслей нашей экономики. Ваш труд и профессионализм способствуют росту не только машиностроения, но и всего промышленного комплекса региона. Ваш вклад в создание техники, обеспечивающий стабильность и прогресс, неоценим. Ваши способности решать сложные задачи и внедрять инновации заслуживают глубокого уважения», - поздравил Игорь Иванов.

Председатель Псковского областного совета профсоюзов пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и успехов в нелегкой, но важной работе.

«Пусть ваш труд приносит вам удовлетворение, а результаты ваших усилий радуют вас и ваших близких», - заключил Игорь Иванов.