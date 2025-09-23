Общество

Псковские юнармейцы завоевали «серебро» в военно-патриотической игре «Девушки в погонах»

Псковские юнармейцы завоевали «серебро» в Международной военно-патриотической игре «Девушки в погонах». Состязания прошли в подмосковном Домодедово при поддержке Главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». Псковская команда «Маргеловцы» заняла второе место, продемонстрировав высокий уровень подготовки, дисциплину и боевой дух, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Участницам предстояло пройти 11 сложных этапов: строевая подготовка, управление БПЛА, марш-бросок, история Великой Отечественной войны и герои СВО, оказание первой помощи, элементы службы («Погоны»), радиационная химическая и биологическая защита, биатлон, преодоление скалодрома, разборка автомата, снаряжение магазина автомата.

Всего в мероприятии приняли участие 120 команд из регионов России и Республики Казахстан.

Военно-спортивная игра «Девушки в погонах» проходит в рамках реализации государственной молодежной политики в сфере патриотического воспитания детей и подростков. Ее целью является воспитание здоровых и социально-активных граждан Отечества, физически, психологически и технически готовых к труду, обороне и действиям в различных экстремальных ситуациях.