Общество

Педагог дновского техникума представит область в финале конкурса «Мастер года»

Псковскую область в финале всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» представляет мастер производственного обучения Дновского железнодорожного техникума Александра Степанова — победитель регионального этапа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Итоговые состязания участников пройдут в Курске. Бороться за звание лучшего в мастера будут 89 участников.

Имя «Мастера года — 2025» будет объявлено 2 октября, в День среднего профессионального образования, которое в этом году отмечает 85-летие.

Организаторы конкурса — Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский профсоюз образования. Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования. Региональный оператор — Псковский областной институт повышения квалификации работников образования.