Общество

Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове

Жители Псковской области могут обратиться лично или по телефону к депутатам Псковского областного Собрания с вопросами и предложениями на этой неделе, сообщили в Telegram-канале Собрания.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание

Личные приемы граждан пройдут в общественной приемной партии «Единая Россия», их проведут Армен Мнацаканян, Ирина Толмачева и Анастасия Повторейко.

Приемы будут проходить в течение трех дней по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9.

Расписание приемов:

30 сентября (вторник), с 10:00 до 12:00 — Ирина Толмачева, единый избирательный округ;

1 октября (среда), с 10:00 до 12:00 — Армен Мнацаканян, округ №9, в который входят Новоржевский, Островский и Пушкиногорский округа;

2 октября (четверг), с 10:00 до 12:00 — Анастасия Повторейко, единый избирательный округ.

Телефон для записи: 8 (8112) 66-25-12.