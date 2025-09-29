Депутаты областного Собрания проведут личные приемы граждан в Пскове

Жители Псковской области могут обратиться лично или по телефону к депутатам Псковского областного Собрания с вопросами и предложениями на этой неделе, сообщили в Telegram-канале Собрания.
Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание
Личные приемы граждан пройдут в общественной приемной партии «Единая Россия», их проведут Армен Мнацаканян, Ирина Толмачева и Анастасия Повторейко.
Приемы будут проходить в течение трех дней по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 9.
Расписание приемов:
Телефон для записи: 8 (8112) 66-25-12.