Более 50 псковских студентов стали участниками образовательного интенсива «В курсе»

С 26 по 28 сентября на базе загородного лагеря «Радуга» в посёлке Ямм прошёл трёхдневный выездной интенсив «В курсе» для студенческой молодёжи Пскова. Участниками проекта стали 50 активных студентов из разных учебных заведений города, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В течение трёх дней для участников была организована насыщенная программа, направленная на развитие лидерских качеств, soft skills и укрепление командного духа. Ребята прошли серию образовательных мастер-классов, поучаствовали в спортивных состязаниях, творческих баттлах и сюжетно-ролевых играх. Особое внимание в программе уделялось умению работать в команде, быстро принимать решения и сообща достигать поставленных целей.

«Мне очень всё понравилось. Очень вкусно кормили, клёво развлекли. Особенно понравились разные образовательные мастер-классы. Если будете ещё такое проводить, то хочу поучаствовать снова», — поделилась впечатлениями Софья Лутковская, участница из команды «Красные».

Организаторы выражают благодарность партнёрам и спонсорам, благодаря поддержке которых стало возможным проведение интенсива. Проект реализован с использованием гранта конкурса молодёжных проектов «Есть идея» администрации города Пскова.

Партнёры: стадион «Машиностроитель», Псковский городской молодёжный центр, Псковский государственный университет, РОО «Псковский молодёжный центр», .

Спонсоры: ТМ «Красное знамя», сеть клубов виртуальной реальности «Portal VR», компания «Водный мир», интернет-магазин «Еда В ХолоДА», гонконгские вафли «Чудо вафли», батутный центр «Аир Плаза», кофейня «Каверин», креативное пространство «Лофт», предприниматель Сергей Иванов.