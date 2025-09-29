Общество

Внести свой вклад в чистоту города призывают псковичей в октябре

В Пскове пройдёт традиционный месячник по уборке города. Жители смогут внести свой вклад в улучшение экологической обстановки и благоустройство городской среды. Мероприятия будут проходить в течение всего октября, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Середина осени – это не только золотые краски и уютная атмосфера, но и время, когда город готовится к зиме. Чтобы встретить холода в чистоте и порядке, с 1 по 31 октября пройдёт традиционный месячник по благоустройству и уборке», - анонсировал глава города.

Борис Елкин обратился к псковичам с приглашением принять участие в субботниках.

«Они пройдут на территориях, не охваченных регулярной уборкой. О инвентаре не стоит беспокоиться! Всем участникам выдадим грабли, перчатки и мешки», - отметил глава.

Желающие организовать уборку на неухоженной территории или узнать, где и когда проходят субботники, могут позвонить в управление городского хозяйства: 29-15-22.