Общество

Начинается видеотрансляция программы «Грани развития» о секретах школы моделей «Созвездие»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Грани развития», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В июне в Пскове открылась школа моделей «Созвездие». О ее первых успехах расскажут руководитель проекта Елена Горячёва, модель Татьяна Гусарова и редактор журнала «Созвездие» Екатерина Чеботарева.

Почему «Созвездие» - не просто школа моделей, а целый проект? Кто его партнеры? На какой возраст рассчитана программа обучения? Чему учат будущих моделей? Легко ли обучать азам модельного ремесла самых маленьких учеников?