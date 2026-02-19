«Добрые встречи» объединили псковские НКО

В Пскове председатель Псковского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Игорь Дитрих и руководитель регионального Центра поддержки гражданских инициатив, председатель ПРО «Союз женщин России» Наталья Никифорова провели встречу с руководителями крупных НКО региона, где в этом тесном кругу не только поблагодарили их за ежедневный важный труд, обсудили совместную работу, но и наметили планы на будущее, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

На встрече присутствовали руководитель регионального исполкома Народного фронта, депутат Псковского областного Собрания Виктор Остренко, начальник штаба Псковского регионального отделения «Юнармии», автор книг об истории 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Михаил Рыбчинский, председатель Совета Псковской городской организации ВОО ветеранов и пенсионеров войны, труда ВС РФ и правоохранительных органов Виктор Андреев, руководитель НКО «Авангард», председатель Псковской региональной организации «Российский Красный Крест» Валерия Мишакова, руководитель филиала центра «Воин» в Псковской области Владислав Бобылев и руководитель аппарата регионального отделения «Союза машиностроителей России» Елена Бударина.

«В Псковской области множество некоммерческих организаций, которые многое делают для участников СВО, для их семей, для детей, для переселенцев, в связи с событиями, которые происходят. Мы бы хотели, чтобы о вас и вашей работе знали все. Знали, что вы делаете, чем занимаетесь, как помогаете. Чтобы вас узнавали в лицо, знали вас и ваши добрые дела», – отметил Игорь Дитрих.

Проект направлен на создание площадки для обмена опытом, оказания взаимной поддержки между государством, бизнесом, некоммерческим сектором и гражданским обществом в целом.

Развитие сектора НКО и гражданского общества — важная задача Народной программы партии, отметили в региональном отделении: «Такие встречи — это возможность рассказать о результатах работы партии по поддержке НКО и узнать, какие проблемы беспокоят общественников, где ещё необходима помощь».

На встрече наградили руководителей НКО за помощь СВО и активное участие в общественной работе, большой личный вклад в патриотическую деятельность и развитие гражданского общества Псковской области. Благодарности вручил Игорь Дитрих.

В региональном отделении напомнили, что проект реализуется сторонниками партии при поддержке «Единой России» и направлен на укрепление сотрудничества НКО с государственными структурами.