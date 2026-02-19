 
Общество

Главбух ПсковГУ о Наталье Ильиной: Ум, трудоспособность, энергетика — этого не отнять

Характеристику экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной дала потерпевшая по делу, главный бухгалтер Надежда Сиротина в ходе допроса, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Ум, трудоспособность, энергетика — этого не отнять. Руководителя с такой работоспособностью я не видела», - сказала Надежда Сиротина.

Также главбух отметила, что при Наталье Ильиной суммы, которые были в обороте ПсковГУ, значительно превышали все прошлые годы. «В 2023 году оборот составил рекордные почти 2 млрд рублей», - уточнила потерпевшая. 

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

