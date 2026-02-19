Потерпевшая по делу Ильиной о передаче денег: Я расценивала это, как подставу

«Я расценивала передачу денег от третьих лиц, как подставу», - заявила потерпевшая по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной - главный бухгалтер вуза Надежда Сиротина, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.
Главбух пояснила, что некоторые потерпевшие ранее могли передавать деньги для бывшего ректора через нее, но в какой-то момент некто предупредил Надежду Сиротину о проверке правоохранительных органов. «Мне, не помню кто, сказал, что есть какой-то список людей, находящихся в разработке. Что мы в короткие сроки в банкоматах снимаем большие для Пскова суммы. Я сообщила об этих слухах Наталье Ильиной и отказалась участвовать в передачах денег. Она отреагировала на это никак», - подытожила потерпевшая.
Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.