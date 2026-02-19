Потерпевшая по делу Ильиной о передаче денег: Я расценивала это, как подставу

«Я расценивала передачу денег от третьих лиц, как подставу», - заявила потерпевшая по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной - главный бухгалтер вуза Надежда Сиротина, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

«Я отказалась передавать деньги. Сказала об этом Наталье Ильиной. Тут должен быть каждый сам за себя, а не втискивать деньги в коридоре. Я расценивала это, как подставу», - сказала Надежда Сиротина.

Главбух пояснила, что некоторые потерпевшие ранее могли передавать деньги для бывшего ректора через нее, но в какой-то момент некто предупредил Надежду Сиротину о проверке правоохранительных органов. «Мне, не помню кто, сказал, что есть какой-то список людей, находящихся в разработке. Что мы в короткие сроки в банкоматах снимаем большие для Пскова суммы. Я сообщила об этих слухах Наталье Ильиной и отказалась участвовать в передачах денег. Она отреагировала на это никак», - подытожила потерпевшая.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.