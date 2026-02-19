 
Общество

Потерпевшая по делу Ильиной о передаче денег: Я расценивала это, как подставу

0

«Я расценивала передачу денег от третьих лиц, как подставу», - заявила потерпевшая по делу экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной - главный бухгалтер вуза Надежда Сиротина, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда. 

«Я отказалась передавать деньги. Сказала об этом Наталье Ильиной. Тут должен быть каждый сам за себя, а не втискивать деньги в коридоре. Я расценивала это, как подставу», - сказала Надежда Сиротина.

Главбух пояснила, что некоторые потерпевшие ранее могли передавать деньги для бывшего ректора через нее, но в какой-то момент некто предупредил Надежду Сиротину о проверке правоохранительных органов. «Мне, не помню кто, сказал, что есть какой-то список людей, находящихся в разработке. Что мы в короткие сроки в банкоматах снимаем большие для Пскова суммы. Я сообщила об этих слухах Наталье Ильиной и отказалась участвовать в передачах денег. Она отреагировала на это никак», - подытожила потерпевшая.  

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.

Смотрите также

Слабоумие и отвага: как превратить вуз в кормушку и уверовать, что тебе за это ничего не будет

3
 

Прокомментировать
Сюжет

Суд над экс-ректором ПсковГУ Натальей Ильиной

Главбух ПсковГУ о Наталье Ильиной: Ум, трудоспособность, энергетика — этого не отнять

Потерпевшая по делу Ильиной о передаче денег: Я расценивала это, как подставу

Главбух ПсковГУ на допросе по делу Ильиной: Единственное, что мы заметили — синие камни
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026