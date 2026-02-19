Люксовый номер в отеле для Натальи Ильиной оплачивался за счёт бюджетных средств

Люксовый номер в отеле для экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной оплачивался за счёт средств бюджета, данная информация стала известна в ходе допроса главного бухгалтера университета Надежды Сиротиной 19 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Видео: РИА Новости

«Изначально администрация (города Пскова, - прим. ред.) предоставила Ильиной квартиру в спальном районе. Потом она стала снимать другую квартиру. Мы компенсировали найм жилого помещения с разрешения Минобрнауки. Возможно, она решила снимать квартиру поменьше из-за того, что семья уехала в Москву. Затем мы оплачивали ей номер в гостинице. Также по разрешению Москвы. Мы им звонили, уточняли: а что, если суммы будут выше? Нам по этому поводу никаких запретов не поступило», - сказала Надежда Сиротина.

Она пояснила, что предельные суммы за найм не были установлены законодательством.

«Почему была необходимость снимать иные жилые помещения, я могу только предполагать. Может, так удобнее было из-за частых командировок», - добавила главбух.

Однако уточнила, что с такого найма снимается подоходный налог, который вычитался из личных средств Натальи Ильиной.

Ранее выяснилось, что Наталья Ильина жила в одном из самых дорогих отелей Пскова — в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», суточная стоимость номеров в котором стартует от ₽8900.

Напомним, в Псковском городском суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-ректора Псков ГУ Натальи Ильиной, в сегодняшнем судебном заседании государственный обвинитель допрашивает потерпевших. Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286). Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.