Общество

Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 2028 года

Массовое внедрение единых школьных учебников начнется с 1 сентября 2028, заявил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Планируется поэтапный переход на государственные учебники. Начиная, как я уже сказал, со следующего года. С 2027 года мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, по русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение с 1 сентября 2028 года», — сказал министр на прямой линии в ходе форума классных руководителей.

Смотрите также Единые школьные учебники по всем предметам подготовят в течение трех лет

В Москве 1–3 октября в Национальном центре «Россия» проходит Всероссийский форум классных руководителей (ФКР). Он объединит тысячу школьных учителей и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ, а также педагогов из Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Южной Осетии, Таджикистана, Армении, Узбекистана. Форум проводится министерством просвещения РФ, пишет РИА Новости.

Для участия в форуме педагоги прошли конкурсный отбор. Всего на мероприятие было подано более 48 тысяч заявок.