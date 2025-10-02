Общество

Псков участвует в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта

Стартовал конкурс на звание столицы Тотального диктанта — 2026. В нем примут участие городские команды Мурома, Обнинска, Пскова, Улан-Удэ и Читы, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы диктанта в Псковской области.

Столица акции организует главную площадку Тотального диктанта, который пройдет 18 апреля 2026 года, примет автора текста — писателя Алексея Варламова, а также проведет ряд мероприятий для поклонников русского языка и современной русской литературы. Победитель конкурса будет определен в рамках международной научно-практической конференции Тотального диктанта «Динамические процессы в современном русском языке», которая состоится в конце января следующего года.

Конкурс «Столица Тотального диктанта — 2026» будет проводиться в шесть этапов и оцениваться по балльной системе. На первом этапе участники готовят видеовизитку, затем в рамках нескольких этапов работают над проектом проведения акции в своем городе, участвуют в народном голосовании. Нововведением этого года будет лидерское состязание городских координаторов, которое станет предфинальной ступенью конкурса. Защита проектов перед жюри, а также определение победителя пройдут 31 января 2026 года в рамках традиционной конференции Тотального диктанта для организаторов.

Городские команды Мурома и Читы ранее уже боролись за звание столицы Тотального диктанта, а Муром в сезоне 2025 года стал победителем народного голосования, которое проходило на сайте акции.

«На протяжении всего конкурса с городскими командами будут работать наставники. На эти роли мы пригласили тех, кто имеет немалый опыт в организации акции. В числе наставников — основатели Тотального диктанта, опытные городские координаторы, а также сотрудники Штаба проекта. Мы, как всегда, ожидаем от команд ярких идей и проектов, которые помогут еще большему количеству людей познакомиться с Тотальным диктантом и нашими акциями для детей и тех, кто изучает русский язык как неродной», — отметил директор Фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

В прошлом году столицей акции стала федеральная территория «Сириус». Именно там была организована студия онлайн-марафона, где писательница Марина Москвина продиктовала свой текст для участников офлайн-площадки и тех, кто написал третью часть диктанта онлайн.