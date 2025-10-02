Общество

Псковичка выиграла конкурс талантов в Москве в рамках «Мисс Россия-2025»

Псковичка Валерия Зайцева выиграла конкурс талантов в Москве в рамках фестиваля «Мисс Россия-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции конкурса «Мисс Псков».

Фотографии предоставили в дирекции конкурса «Мисс Псков»

В рамках подготовки к «Мисс Россия-2025» состоялся конкурс талантов. 50 девушек со всей страны представили на суд жюри свои таланты. Валерия подготовила хореографический номер с элементами акробатики и приемов фигурного катания, потому что она является мастером спорта в этом виде.

«Сложные прыжки, тулупы и другие элементы вдохновили жюри и зрителей, которые аплодировали каждому сложному элементу. Для усиления восприятия на экране во время выступления показывались кадры выступления Валерии на соревнованиях и других мероприятиях на коньках. В итоге победа в руках псковички! Поздравляем!» - сообщили в дирекции конкурса «Мисс Псков».

Финал конкурса красоты «Мисс Россия 2025» состоится 4 октября в Barvikha Concert Hall.

Победительница «Мисс Россия» получит корону от ювелирного дома Mercury, денежный приз в размере 1 миллиона рублей и право представлять Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который пройдет в Таиланде в ноябре 2025 года.

Также сегодня стартует зрительское голосование на официальном сайте конкурса.

«Поддержите нашу псковичку голосом! Голосование бесплатное», - добавили организаторы.