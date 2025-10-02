Общество

В преддверии Дня учителя педагогов города Пскова чествовали в ПИЛГ

Церемония награждения учителей в честь наступающего профессионального праздника прошла в Псковской инженерно-лингвистической гимназии в четверг, 2 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Награды получили 55 специалистов.

Торжественное мероприятие посвящено чествованию педагогов и работников образования, чья деятельность связана с воспитанием и обучением подрастающего поколения. Со словами поздравления выступил глава города Пскова Борис Елкин.

«Я рад приветствовать вас в преддверии замечательного праздника. Конечно, уже много добрых слов прозвучало в ваш адрес, но мне хотелось бы добавить самое главное: вы — те люди, кто дает знания нашим детям. Это колоссальный вклад, который невозможно переоценить. Дети — это наше будущее, новое поколение, и тот фундамент, который мы, и в первую очередь вы, в них заложим, определит, как будет жить наша страна, наш город, наша область. Поэтому от всего сердца хочу поздравить вас с Днем учителя! Желаю, чтобы этот день запомнился вам как счастливый, чтобы вы зарядились позитивными эмоциями и хорошим настроением. А затем — с радостью передали этот заряд нашим детям. Ведь счастливый ребенок, вдохновленный новым знанием — это дорогого стоит. Именно вы формируете характер, увлечения и жизненные ориентиры наших детей. Это огромная ответственность и очень тяжелый труд», - сказал градоначальник.

Борис Елкин добавил, что администрация Пскова со своей стороны делает все возможное, чтобы создать комфортные условия для работы: в городе модернизируют школы, проводят капитальные ремонты. Кадровый вопрос также находится на контроле: «Понимаем остроту кадрового вопроса и будем продолжать привлекать и поддерживать как молодых специалистов, так и наших опытных педагогов, чьи знания бесценны и должны передаваться в из поколение в поколение».

«Мы гордимся вашими победами и победами ваших учеников. Ваша заслуга в том, что наши дети получают знания, увлекаются наукой и показывают высокие результаты. Вам удается передать им то, что не под силу другим. С наступающим праздником. Желаю вам много улыбок, терпения, душевного тепла и, конечно же, побольше спокойствия. Пусть желание «ударить линейкой по голове», пусть даже мимолетное, возникает как можно реже, а ваши ученики радуют вас своими успехами и взаимностью», - заключил глава Пскова.

В программу праздника вошли приветственные выступления, церемония награждения за заслуги в сфере образования и творческие номера, которые создали в зале атмосферу тепла и вдохновения.

Особое внимание во время мероприятия уделили важности командной работы образовательных организаций и их значительному вкладу в развитие всей системы образования региона. Церемония стала знаком глубокой благодарности педагогам за их самоотверженный труд, преданность профессии и неоценимую роль в жизни общества.

Напомним, в Псковской областной филармонии сегодня также состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя.