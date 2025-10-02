Общество

Парламентарии Северо-Запада поддержали ужесточение антиалкогольного законодательства

Изменения федерального законодательства, направленные на снижение потребления алкоголя и сокращение вызванных этой пагубной привычкой заболеваний, обсудили депутаты Северо-Запада на заседании постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам в Мурманске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Проект федерального закона, который уже находится на рассмотрении в Государственной Думе, разработали в Вологодской области. Предложенные поправки ужесточают в ряде случаев требования к выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

Псковскую область на встрече региональных законодателей представил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Комментируя законопроект, он отметил, что законодательными нормами необходимо обеспечить, чтобы точка реализации алкоголя не мешала комфортному проживанию местных жителей.

«При получении лицензии необходимо, чтобы выдающий ее орган убедился, что поблизости от точки продажи алкоголя отсутствуют школы, детские сады, медицинские учреждения. Если же за время действия лицензии условия меняются, например, рядом открывается детская площадка или спортивный комплекс, то лицензия не продлевается, и владельцу бизнеса дается срок в 90 дней для изменения места расположения своего предприятия. Эта проблема весьма актуальна и для Псковской области, особенно в нашем областном центре, где часто возникают так называемые "наливайки"»,— пояснил суть инициативы Алексей Севастьянов.

Члены постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам проголосовали в поддержку внесения изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В целом, в рамках заседания депутаты, представляющие законодательные органы субъектов Северо-Западного федерального округа, рассмотрели более 20 инициатив по совершенствованию федерального законодательства. Среди них, предложение по поддержке малого и среднего бизнеса, позволяющее небольшим компаниям привлекать специалистов, например, научных сотрудников или проектировщиков, по коротким договорам без принятия в штат организации.