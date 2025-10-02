Общество

Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области

Ночные заморозки закончатся в Псковской области на этой неделе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Заморозки у нас заканчивается, мы ожидаем пока хорошую погоду: такую же, как сейчас, только без заморозков - до 5−6 числа, преимущественно без осадков. Дневные температуры от +8 до +13 и от +9 до +14, ночные температуры от 0 до +5», - сообщила Тала Нещадимова.

Смотрите также До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября

Она добавила, что после 6 октября погода станет дождливее.

«После 6 числа появляются дождики, погода меняется, станет дождливее, но теплее, мы попадаем в теплый сектор склона. И дневные температуры такие же, но ночные температуры зато выше от +2 до +7, от +3 до +8 и от +4 до +9. Вероятнее всего следующая неделя будет достаточно тёплой, но с дождиками», - заключила Тала Нещадимова.