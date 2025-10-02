Псковcкая обл.
Общество

«Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона. ВИДЕО

03.10.2025 17:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 октября.

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Православный мессенджер «Зосима» заработал и уже успел сломаться.
  • Новости Max: реклама в школах, блокировки пользователей.
  • Отопительный сезон стартовал в регионе: что говорят в соцсетях.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
