В Псковской области прививки от гриппа сделали уже более 105 тысяч человек

С начала кампании по иммунизации против гриппа в Псковской области привито 105 329 человек, по данным на 26 сентября. Общий охват населения вакцинацией составил 18,33%. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди лидеров кампании по иммунизации детей Себежский район – 92% от общего плана, на втором месте Бежаницкий район с показателем 80,8%, на третьем – Пустошкинский – 78,03%.

Взрослое население быстрее прививают в Гдовском районе – 47,8% от общего плана по иммунизации, а также в Куньинском – 44,1% и Островском – 38,2%.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает, что наиболее надежным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация. Эффективность вакцины от гриппа несравненно выше всех неспецифических медицинских препаратов: она обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет у трудоспособного населения снизить заболеваемость гриппом.

Вакцинация рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Следует помнить, что для создания поствакцинального иммунитета организму нужно 2-3 недели. Противопоказаний к вакцинации немного. Прививку против гриппа нельзя делать при острых лихорадочных состояниях, в период обострения хронических заболеваний, при повышенной чувствительности организма к яичному белку.