Общество

Завершился ремонт пешеходного моста через реку Великую в Опочке

Ремонтные работы на пешеходном мосту через русло реки Великой в Опочке успешно завершились, сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в посте на странице «ВКонтакте». Благодаря реализации проекта территориального общественного самоуправления «Вместе» мост полностью обновили, и теперь он готов к эксплуатации.

Фото: страница «ВКонтакте» Юрия Ильина

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин выразил благодарность всем участникам проекта и активистам территориального общественного самоуправления за их неоценимый вклад в развитие городской инфраструктуры.

«Уважаемые жители и гости Опочки! Призываю вас бережно относиться к обновлённому мосту. Только совместными усилиями мы сможем сохранить его на долгие годы. Бережное отношение — это вклад каждого в развитие нашего города», — написал в своём посте Юрий Ильин.