Общество

Псковские школьники и студенты приглашаются на изучение искусственного интеллекта и программирования на курсах проекта «Код будущего»

03.10.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Старшеклассники и студенты колледжей Псковской области могут бесплатно изучать программирование с проектом «Код будущего. Искусственный интеллект», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Эти курсы для школьников 8–11 классов и студентов колледжей или техникумов, обучающихся по ИТ-специальностям, направлены на обучение современным языкам программирования, технологиям искусственного интеллекта и многому другому. 

В рамках проекта его участники смогут получить навыки в области искусственного интеллекта, самостоятельно обучаясь на цифровых образовательных платформах. Объем программы: не менее 54 часов. Курс состоит из 3 модулей, объем каждого — не менее 18 часов. Срок обучения до 4 месяцев.

Подать заявку может школьник старше 14 лет, имеющий паспорт РФ, студент колледжа или техникума, родитель или другой законный представитель ребенка. Выпускники проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» смогут подать заявку на курсы по программированию «Код будущего» только профессионального уровня сложности

Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

