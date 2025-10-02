Общество

Антон Мороз обсудил с жителями благоустройство улицы Николая Васильева в Пскове

Совместно с исполнительным обязанности начальника Управления городского хозяйства администрации города Пскова Дарьей Дмитриевой провели встречу с активистами улицы Николая Васильева, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото здесь: Антон Мороз / Telegram-канал

Как отметил депутат, данную встречу планировали еще в ходе избирательной кампании.

По его словам на встрече поднималась тема создания ТОСов, полномочия УГХ по различным направлениям, в том числе работам по благоустройству и уборке территории.

Также поднимались вопросы, связанные с возможностями использования программ формирования комфортной городской среды и инициативного бюджетирования для дальнейшей реализации их на территории близлежащих домов.