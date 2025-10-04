Общество

Изумрудную свадьбу отпраздновали супруги в Стругокрасненском округе

В деревне Хредино Стругокрасненского муниципального округа супруги отпраздновали изумрудную свадьбу, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации округа.

«Их история началась 55 лет назад на вечере танцев в местном клубе. С тех пор их путь был неразрывным, наполненным взаимным согласием и гармонией, несмотря на все испытания и трудности, которые преподносила им жизнь. История любви Семеновых — это не просто рассказ о совместной жизни, а яркое свидетельство того, что настоящая любовь способна преодолевать любые трудности и сохраняться сквозь десятилетия, оставаясь такой же яркой и сильной, как в день их первой встречи», - рассказали в администрации.

У Галины и Валерия Семеновых есть дочь, сын и двое внуков, которыми они гордятся.

Галина Михайловна посвятила свою жизнь медицине, работая фельдшером, а Валерий Васильевич служил инспектором ГАИ. Несмотря на почтенный возраст, Семеновы остаются активными и жизнерадостными людьми. Галина Михайловна и сегодня не представляет своей жизни без медицины и с радостью помогает односельчанам.

В этот день заместитель главы администрации округа Наталья Стрижак, глава теруправления Артрур Давыдов, председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева и начальник отдела ЗАГС Наталья Дмитриева от всей души поздравили супругов с изумрудной свадьбой.

«От всего сердца желаем Галине Михайловне и Валерию Васильевичу крепкого здоровья, радости каждого дня и еще многих лет совместного счастья. Пусть их история вдохновляет нас и служит напоминанием о вечных ценностях — семье, любви и верности», - заключили в администрации.