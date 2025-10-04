Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
развивающие секции для детей
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вкусно и полезно плавленый сыр
Воркаут в Пскове
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
вишневый сквер
Что изменилось в псковских школах
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 04.10.2025 19:460 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 04.10.2025 22:000 Изумрудную свадьбу отпраздновали супруги в Стругокрасненском округе 04.10.2025 21:300 От яблока до яблони: что привезли псковские фермеры на областную ярмарку 04.10.2025 21:120 Лаунж бар Blueberry Lounge Pskov на улице на Вокзальной 29/43 закрылся навсегда 04.10.2025 19:460 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ 04.10.2025 18:300 Антон Мороз обсудил с жителями благоустройство улицы Николая Васильева в Пскове
 
 
 
Самое популярное 02.10.2025 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 29.09.2025 17:440 Рейтингомер: два митрополита, неуд за провал и ротация в прокуратуре 03.10.2025 11:261 «Связи почти нигде нет»: Ольга Бузова поделилась впечатлениями от визита в Псков 28.09.2025 12:001 Фотофакт: «Ошапурки» сломали скамейку у бара, посвящённого Булгакову 29.09.2025 12:280 В Пскове начался плановый запуск системы городского отопления
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

От яблока до яблони: что привезли псковские фермеры на областную ярмарку

04.10.2025 21:30|ПсковКомментариев: 0

4 октября в центре Пскова было оживленно. Не каждый день в одном месте можно найти такое изобилие сельхозпродукции. Мясные и рыбные деликатесы, свежие молочные продукты, крафтовые сыры, мед, сезонные овощи и фрукты — все самое вкусное и красивое привезли псковские аграрии на традиционную областную ярмарку «Осень-2025». Насколько успешно шла торговля и как такие мероприятия помогают местным фермерским хозяйствам, узнала Псковская Лента Новостей.

 

В этом году местом проведения традиционного осеннего мероприятия стало пространство между улицей Воровского и площадью Ленина. В том числе, торговыми рядами были заняты площадка бывшей автостанции напротив университетского общежития, парковка за центром семьи и уголок у входа в церковь Петра и Павла с Буя. Участие в ярмарке приняли свыше сотни сельхозпредприятий и фермерских хозяйств со всей области.

«Все наши партнеры, к которым мы обратились, приехали на ярмарку. В первую очередь, это наш облпотребсоюз, который занимает отдельный ряд, и наши фермеры, которые постоянно с нами на всех ярмарках, на всех выставках, всегда нас поддерживают. Это люди, которые с нами на одной волне. Мы благодарны им за это», - сказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

Он также отметил, что организаторы ярмарки работали на площадке с раннего утра. «Я очень благодарен сотрудникам нашего министерства, всем, кто это организовывал. Они с пяти часов на месте, чтобы все у нас было хорошо. И, по-моему, все получилось.

Погода, слава Богу, без дождя, и покупателей очень много – столько народу никогда не было», - добавил министр.

«Ярмарки ждем каждую осень!»

Действительно, у многих торговых точек образовывались очереди. Особым спросом пользовалась сезонная продукция — местные фрукты и овощи. «Сами видите, уже три большие машины пустые ушли. Очень много, конечно, берут картофеля», - сообщил Николай Романов.

«В ярмарке участвую каждый год. Сегодня продаем картофель, капусту», - рассказала фермер-овощевод из Печорского района Ирина Единова. Женщина напомнила, что этот сезон для аграриев оказался сложным, несмотря на это урожай был неплохой.

У главы крестьянского хозяйства «Надежда» Елены Фокиной на ярмарках «всегда все разбирают». «Мы выращиваем овощи в открытом грунте: огурцы, зелени много в последнее время, и возим на реализацию в Псков. По субботам на рынке торгуем. И участвуем в ярмарках, почти во всех, если есть такая возможность и они не в один день проходят. Свеклу и морковку очень хорошо берут. Видно, нравится. Постоянные покупатели приходят ко мне, даже ищут меня на ярмарке», - рассказала Елена Фокина.

Помимо свежих овощей, в ассортименте продукции КХ «Надежда» есть и заготовки: квашеная капуста и соленые огурцы. Правда, отметила женщина, капуста в этом году не уродилась, а «морковь, свекла хорошо выросли».

Елена Фокина добавила, что региональное министерство по сельскому хозяйству поддерживает местных фермеров. «Субсидии нам дают. В последнее время очень много затрат: мы сажаем только голландские семена, а они стали очень дорогие. Поэтому поддержка нам нужна. А ярмарки мы ждем каждую осень! На таких мероприятиях всегда удается продать больше, чем в обычную субботу на рынке», - сказала она.

Кроме того, это возможность найти новых покупателей. «Многие берут нашу продукцию и спрашивают: «А где вы еще стоите?». Покупателей в принципе хватает, хоть наша продукция и дороже, чем в магазине. Она натуральная, удобрений минимум, земля хорошая», - пояснила глава хозяйства.

Фермер из Печорского района Анастасия Комкова приехала на ярмарку впервые. В этом году девушка стала обладателем гранта «Агростартап». На средства господдержки фермер приобрела автомобиль.

«Я получила грант в этом году. С его помощью мы оказались на областной ярмарке, а завтра едем в Опочку. Мы приобрели машину и теперь можем привезти много продукции. Она у нас качественная, красивая, выращена своими силами, пользуется спросом. Сегодня активнее всего берут, наверное, картошку», - рассказала Анастасия.

Помимо картофеля, моркови, капусты, мытой и аккуратно расфасованной, фермер продает квашеную капусту и соленые огурцы, сделанные по собственным рецептам. Заготовки пользуются спросом, их даже заказывают садики и школы в Печорском районе. Теперь вкус солений смогли оценить и псковские покупатели.

Анастасия Комкова также привезла на ярмарку клюкву. Правда, в промышленных масштабах фермер ее не собирает. Говорит, что ягода - «фитнес в деревне, если хочется сбегать в болото и собрать».

В планах — участвовать в ярмарках и развивать хозяйство. «На средства гранта хотим купить трактор «Белорус», чтобы обрабатывать наши гектары. В этом году мы начинающие — поэтому посадили чуть-чуть. В следующем году уже планируем больше 5 га посадить. И с каждым годом посевные площади будем увеличивать», - рассказала фермер.

К слову, сельхозтехника тоже была представлена на мероприятии. Это большие и компактные тракторы от белорусских и китайских производителей. Сельхозмашинами интересовались не только участники ярмарки - аграрии, но и просто посетители, особенно — родители с детьми.

«Торговля сегодня - высший класс!»

Ежегодно старается участвовать в областной ярмарке и фермер из Псковского района Александр Кривенков. Он продает саженцы черной смородины и плодовых деревьев, а также сезонные фрукты — яблоки и груши. «Продукция не только своя. У нас и родственники занимаются садоводством. Поэтому мы помогаем в реализации. Яблоки вкусные, сезонные. Летние сорта уже закончились, хотя многие о них спрашивают. Говорю: сейчас уже новые, ничуть не хуже по вкусу», - сообщил он.

Саженцы смородины — тоже свежие. «Свои кусты выкопали вчера вечером. Их с удовольствием берут. Кто-то покупал у нас ягоду, ягода понравилась, соответственно, они спрашивают сорта кустов смородины, чтобы посадить для себя. Тут такая цепочка: одно за другим», - пояснил фермер.

В торговой точке Кривенковых также можно приобрести луковицы цветов. «Мы еще занимаемся выгонкой тюльпана. Доращиваем луковицу и осенью ее реализовываем. На выгонку она не идет, а как вариант для клумб, чтобы красиво было возле дома, подходит отлично», - сказал он.

По словам Александра Кривенкова, в ассортименте 25 сортов разной цветовой гаммы. «Кто-то сажает в разнобой, и получается пестренькая клумба, а многие (сейчас пошла такая мода) берут и сажают большими пятнами одинаковые сорта. Смотрится тоже очень красиво».

Торговлей на ярмарке фермер доволен: «Все-таки на ярмарку люди идут целенаправленно за продуктами, которые нужны. И покупателей побольше, чем на обычном рынке. Для продажи это, конечно, плюс».

Также он отметил хорошую организацию мероприятия. «Мы заехали сутра, распределили места, спокойненько все расставились. Растения — в одном месте, продукты — в другом. По категориям: мёд, картошка, овощи, фрукты — всё, так сказать, пятнышками. Пришёл мёд выбрать – там много палаток, где можно снять пробу и понравившийся выбрать. Организаторам спасибо, что проводят каждый год. Для нас это помощь в продаже и продвижении своей продукции», - подчеркнул он.

Фермер из Себежского района Иван Мельник тоже продавал на ярмарке посадочный материал и яблоки. «Торговля сегодня – высший класс. Нас все знают, нашу продукцию все хотят видеть и употреблять», - заметил он и добавил, что «ярмарки полезны для фермеров – очень хорошие выручки дают». «Ярмарки – это классно. Почаще их надо делать», - сказал он.

С ним согласна и сыродел из Псковского района Лариса Никандрова. «Это прямо помощь нам, фермерам! У нас особо негде торговать, а в соцсетях некогда — то сыры варим, то животных кормим, то навоз чистим. Только было утро — уже вечер», - пошутила она.

В торговой точке бренда «Сырная лиса» можно попробовать разные сорта сыра. «У нас было несколько видов сыров с мытой коркой, выдержанные сыры и козьи», - рассказала она. Правда, к моменту завершения мероприятия от богатства ассортимента на прилавке почти ничего не осталось.

Обслуживать покупателей Ларисе помогал ее сын-студент. «Он – будущий доктор, в первом меде учится. Но приезжает по возможности помогать мне», - заметила она, а также сообщила, что ярмарочная торговля шла очень хорошо. «Не ожидали, что настолько бойко будет!».

Кстати, на ярмарке можно было не только приобрести сыр, «молочку» и разнообразные мясные и рыбные деликатесы, но и вкусно поесть. Для гостей было организовано несколько точек питания, где можно было насладиться вкусом жареного картофеля, мяса на гриле и «традиционных» псковских шашлыков.

Потому что областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025» – это не просто торговая площадка, а еще и настоящий праздник для горожан и туристов.

Светлана Синцова

Фото Константина Красильникова

Теги: #ярмарка #поддержка фермеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 208 человек
04.10.2025, 22:000 Изумрудную свадьбу отпраздновали супруги в Стругокрасненском округе 04.10.2025, 21:400 Владельцев квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим 04.10.2025, 21:300 От яблока до яблони: что привезли псковские фермеры на областную ярмарку 04.10.2025, 21:120 Лаунж бар Blueberry Lounge Pskov на улице на Вокзальной 29/43 закрылся навсегда
04.10.2025, 21:000 Ограничение скорости введут на нескольких участках трассы А-122 в Псковской области 5 октября 04.10.2025, 20:300 Ежемесячный крестный ход вокруг Пскова пройдет 23 октября 04.10.2025, 20:000 Псковские студенты достигли призовых мест на Всероссийских соревнованиях по кудо в Боровске 04.10.2025, 19:460 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТОРЕПОРТАЖ
04.10.2025, 19:390 Пенсионерка в синих резиновых шлепках пропала в поселке Заплюсье 04.10.2025, 19:300 Полиция продолжает поиск пропавшего в 2023 году псковича 04.10.2025, 19:000 Концерт «Шедевры русской музыки — к 185-летию Чайковского» пройдет в Пскове 6 октября 04.10.2025, 18:300 Антон Мороз обсудил с жителями благоустройство улицы Николая Васильева в Пскове
04.10.2025, 18:000 Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Великих Луках 04.10.2025, 17:400 В Псковской области подвели итоги регионального конкурса «Лучшая территория» 04.10.2025, 17:200 Последний показ спектакля «Ионыч» состоялся в псковском театре 04.10.2025, 17:000 Правительство России приняло законопроект о доплатах к пенсиям в регионах
04.10.2025, 16:400 Ветераны СВО представляют Псковскую область на «Кубке защитников Отечества» 04.10.2025, 16:200 Великолукская команда заняла второе место в военно-патриотической игре «Наша сила в единстве» 04.10.2025, 16:000 Полиция изъяла автомобиль у нетрезвого водителя в Новосокольническом районе 04.10.2025, 15:500 Пушкинский заповедник приглашает во «Вселенную вдохновения»
04.10.2025, 15:400 Псковский суд конфисковал 58 автомобильных запчастей, скрытых от таможни в тайнике 04.10.2025, 15:200 Дмитрий Шахов прошёл курсы повышения квалификации региональных омбудсменов 04.10.2025, 15:000 До +13 и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 5 октября 04.10.2025, 14:400 Минюст РФ подал иск о ликвидации «Партии роста»
04.10.2025, 14:200 Псковские гимнастки принимают участие в «Кубке клубов России» в Казани 04.10.2025, 14:000 Волонтеры молодежного центра навели порядок в псковском Летнем саду. ФОТО 04.10.2025, 13:403 Псковская область занимает первое место по производству мяса в СЗФО 04.10.2025, 13:200 От Пушкина до Есенина: опубликовано расписание октябрьских арт-экскурсий в «Михайловском»
04.10.2025, 13:000 Псковский музей-заповедник временно закрыл первый этаж Приказной палаты 04.10.2025, 12:400 СОЦПРОФ поздравил педагогов с профессиональным праздником и подчеркнул ключевую роль учителя в судьбе страны 04.10.2025, 12:200 Поиски мужчины в великолукском СНТ «Борок» продолжаются: отряд «След» просит жителей осмотреть свои участки 04.10.2025, 12:000 В Великих Луках торжественно отметили День учителя
04.10.2025, 11:400 День гражданской обороны в России отмечают 4 октября 04.10.2025, 11:200 В Пскове проходит областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025». ФОТО 04.10.2025, 11:000 В Печорах приближаются к завершению масштабные работы по реставрации храма Сорока Севастийских мучеников 04.10.2025, 10:400 Судебные приставы разъяснили псковичам, в какой бюджет зачисляется исполнительский сбор
04.10.2025, 10:200 День Космических войск России отмечают 4 октября 04.10.2025, 10:000 Исполнилось 125 лет со дня открытия при станции «Остров» городского народного училища 04.10.2025, 09:400 В Невельском районе завершен ремонт участка дороги в рамках нацпроекта 04.10.2025, 09:200 Как не допустить социальную изоляцию у пожилых людей, рассказали в псковском минздраве
04.10.2025, 09:000 Всемирный день животных отмечают 4 октября 04.10.2025, 08:300 CHIGUN привезет корейские угощения на первый псковский фестиваль K-Fest 04.10.2025, 06:000 В связи с ярмаркой «Осень-2025» в центре Пскова перекрыли движение 03.10.2025, 22:000 Как справиться с профессиональным стрессом, рассказал психотерапевт
03.10.2025, 21:400 ЦБ назвал самые распространенные фразы мошенников 03.10.2025, 21:200 Приуроченное ко Дню учителя мероприятие состоялось в Острове 03.10.2025, 21:000 Школьников и студентов региона приглашают к участию во Всероссийской викторине «История будущего: технологии научной фантастики» 03.10.2025, 20:560 Педагогу из Пскова присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
03.10.2025, 20:470 Меры безопасности на осенне-зимний период обсудили на комиссии по ЧС Псковского района 03.10.2025, 20:400 В России катаракта есть у порядка 2 млн человек 03.10.2025, 20:200 Псковские школьники и студенты приглашаются на изучение искусственного интеллекта и программирования на курсах проекта «Код будущего» 03.10.2025, 20:070 Великолукский боец ММА Руслан Шамилов выступит в Грозном
03.10.2025, 20:020 Концерт органной музыки «Век бесчисленных сокровищ» состоится в Печорах 03.10.2025, 20:000 В Псковском театре драмы состоялся показ спектакля для учеников Центра лечебной педагогики 03.10.2025, 19:400 В День беременных будущие мамы обсудят в Пскове и Великих Луках вопросы поддержки материнства и детства 03.10.2025, 19:281 Педагогов Псковского района чествовали сегодня
03.10.2025, 19:200 Посвященный стихотворению Самуила Маршака мурал появится в Дно 03.10.2025, 19:000 Научно-практическую конференцию проведет Псковский филиал университета ФСИН 03.10.2025, 18:200 Чемпионат и первенство Псковской области по мотокроссу пройдут 5 октября 03.10.2025, 18:000 Экскурсии для ветеранов СВО и их семей прошли в псковском музее
03.10.2025, 17:500 «Семейные ценности»: Спортивная семья. ВИДЕО 03.10.2025, 17:410 Густой туман ожидается в Псковской области ночью и утром 4 октября 03.10.2025, 17:400 Челябинский подрядчик наказан за срыв ремонта трубы котельной в Новоржевском округе 03.10.2025, 17:360 Говядина подорожала до рекорда за 60 лет из-за засух и растущего спроса
03.10.2025, 17:320 Псковская областная филармония проводит ярмарку абонементов на свои концерты 03.10.2025, 17:300 В Псковской области прививки от гриппа сделали уже более 105 тысяч человек 03.10.2025, 17:200 Псковский музей побывал в гостях у пенсионеров из социального городка 03.10.2025, 17:150 Завершился ремонт пешеходного моста через реку Великую в Опочке
03.10.2025, 17:120 Псковичи сообщают об отсутствии отопления в некоторых многоквартирных домах 03.10.2025, 17:100 «Хайпожоры»: «Зосима» сломался, новости Max и что говорят о старте отопительного сезона. ВИДЕО 03.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 3 октября 03.10.2025, 16:500 Семерых детей покусали клещи за прошлую неделю в Псковской области
03.10.2025, 16:500 Суд арестовал водителя, сбившего ребенка в Пскове 03.10.2025, 16:480 Псковские атлеты посоветовали спорт без изнурений для поддержания здоровья 03.10.2025, 16:440 «Локализация такси»: вперед к гужевым повозкам 03.10.2025, 16:380 Чемпионка Европы и РФ провела мастер-класс по художественной гимнастике в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru