Общество

От яблока до яблони: что привезли псковские фермеры на областную ярмарку

4 октября в центре Пскова было оживленно. Не каждый день в одном месте можно найти такое изобилие сельхозпродукции. Мясные и рыбные деликатесы, свежие молочные продукты, крафтовые сыры, мед, сезонные овощи и фрукты — все самое вкусное и красивое привезли псковские аграрии на традиционную областную ярмарку «Осень-2025». Насколько успешно шла торговля и как такие мероприятия помогают местным фермерским хозяйствам, узнала Псковская Лента Новостей.

В этом году местом проведения традиционного осеннего мероприятия стало пространство между улицей Воровского и площадью Ленина. В том числе, торговыми рядами были заняты площадка бывшей автостанции напротив университетского общежития, парковка за центром семьи и уголок у входа в церковь Петра и Павла с Буя. Участие в ярмарке приняли свыше сотни сельхозпредприятий и фермерских хозяйств со всей области.

«Все наши партнеры, к которым мы обратились, приехали на ярмарку. В первую очередь, это наш облпотребсоюз, который занимает отдельный ряд, и наши фермеры, которые постоянно с нами на всех ярмарках, на всех выставках, всегда нас поддерживают. Это люди, которые с нами на одной волне. Мы благодарны им за это», - сказал министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.

Он также отметил, что организаторы ярмарки работали на площадке с раннего утра. «Я очень благодарен сотрудникам нашего министерства, всем, кто это организовывал. Они с пяти часов на месте, чтобы все у нас было хорошо. И, по-моему, все получилось.

Погода, слава Богу, без дождя, и покупателей очень много – столько народу никогда не было», - добавил министр.

«Ярмарки ждем каждую осень!»

Действительно, у многих торговых точек образовывались очереди. Особым спросом пользовалась сезонная продукция — местные фрукты и овощи. «Сами видите, уже три большие машины пустые ушли. Очень много, конечно, берут картофеля», - сообщил Николай Романов.

«В ярмарке участвую каждый год. Сегодня продаем картофель, капусту», - рассказала фермер-овощевод из Печорского района Ирина Единова. Женщина напомнила, что этот сезон для аграриев оказался сложным, несмотря на это урожай был неплохой.

У главы крестьянского хозяйства «Надежда» Елены Фокиной на ярмарках «всегда все разбирают». «Мы выращиваем овощи в открытом грунте: огурцы, зелени много в последнее время, и возим на реализацию в Псков. По субботам на рынке торгуем. И участвуем в ярмарках, почти во всех, если есть такая возможность и они не в один день проходят. Свеклу и морковку очень хорошо берут. Видно, нравится. Постоянные покупатели приходят ко мне, даже ищут меня на ярмарке», - рассказала Елена Фокина.

Помимо свежих овощей, в ассортименте продукции КХ «Надежда» есть и заготовки: квашеная капуста и соленые огурцы. Правда, отметила женщина, капуста в этом году не уродилась, а «морковь, свекла хорошо выросли».

Елена Фокина добавила, что региональное министерство по сельскому хозяйству поддерживает местных фермеров. «Субсидии нам дают. В последнее время очень много затрат: мы сажаем только голландские семена, а они стали очень дорогие. Поэтому поддержка нам нужна. А ярмарки мы ждем каждую осень! На таких мероприятиях всегда удается продать больше, чем в обычную субботу на рынке», - сказала она.

Кроме того, это возможность найти новых покупателей. «Многие берут нашу продукцию и спрашивают: «А где вы еще стоите?». Покупателей в принципе хватает, хоть наша продукция и дороже, чем в магазине. Она натуральная, удобрений минимум, земля хорошая», - пояснила глава хозяйства.

Фермер из Печорского района Анастасия Комкова приехала на ярмарку впервые. В этом году девушка стала обладателем гранта «Агростартап». На средства господдержки фермер приобрела автомобиль.

«Я получила грант в этом году. С его помощью мы оказались на областной ярмарке, а завтра едем в Опочку. Мы приобрели машину и теперь можем привезти много продукции. Она у нас качественная, красивая, выращена своими силами, пользуется спросом. Сегодня активнее всего берут, наверное, картошку», - рассказала Анастасия.

Помимо картофеля, моркови, капусты, мытой и аккуратно расфасованной, фермер продает квашеную капусту и соленые огурцы, сделанные по собственным рецептам. Заготовки пользуются спросом, их даже заказывают садики и школы в Печорском районе. Теперь вкус солений смогли оценить и псковские покупатели.

Анастасия Комкова также привезла на ярмарку клюкву. Правда, в промышленных масштабах фермер ее не собирает. Говорит, что ягода - «фитнес в деревне, если хочется сбегать в болото и собрать».

В планах — участвовать в ярмарках и развивать хозяйство. «На средства гранта хотим купить трактор «Белорус», чтобы обрабатывать наши гектары. В этом году мы начинающие — поэтому посадили чуть-чуть. В следующем году уже планируем больше 5 га посадить. И с каждым годом посевные площади будем увеличивать», - рассказала фермер.

К слову, сельхозтехника тоже была представлена на мероприятии. Это большие и компактные тракторы от белорусских и китайских производителей. Сельхозмашинами интересовались не только участники ярмарки - аграрии, но и просто посетители, особенно — родители с детьми.

«Торговля сегодня - высший класс!»

Ежегодно старается участвовать в областной ярмарке и фермер из Псковского района Александр Кривенков. Он продает саженцы черной смородины и плодовых деревьев, а также сезонные фрукты — яблоки и груши. «Продукция не только своя. У нас и родственники занимаются садоводством. Поэтому мы помогаем в реализации. Яблоки вкусные, сезонные. Летние сорта уже закончились, хотя многие о них спрашивают. Говорю: сейчас уже новые, ничуть не хуже по вкусу», - сообщил он.

Саженцы смородины — тоже свежие. «Свои кусты выкопали вчера вечером. Их с удовольствием берут. Кто-то покупал у нас ягоду, ягода понравилась, соответственно, они спрашивают сорта кустов смородины, чтобы посадить для себя. Тут такая цепочка: одно за другим», - пояснил фермер.

В торговой точке Кривенковых также можно приобрести луковицы цветов. «Мы еще занимаемся выгонкой тюльпана. Доращиваем луковицу и осенью ее реализовываем. На выгонку она не идет, а как вариант для клумб, чтобы красиво было возле дома, подходит отлично», - сказал он.

По словам Александра Кривенкова, в ассортименте 25 сортов разной цветовой гаммы. «Кто-то сажает в разнобой, и получается пестренькая клумба, а многие (сейчас пошла такая мода) берут и сажают большими пятнами одинаковые сорта. Смотрится тоже очень красиво».

Торговлей на ярмарке фермер доволен: «Все-таки на ярмарку люди идут целенаправленно за продуктами, которые нужны. И покупателей побольше, чем на обычном рынке. Для продажи это, конечно, плюс».

Также он отметил хорошую организацию мероприятия. «Мы заехали сутра, распределили места, спокойненько все расставились. Растения — в одном месте, продукты — в другом. По категориям: мёд, картошка, овощи, фрукты — всё, так сказать, пятнышками. Пришёл мёд выбрать – там много палаток, где можно снять пробу и понравившийся выбрать. Организаторам спасибо, что проводят каждый год. Для нас это помощь в продаже и продвижении своей продукции», - подчеркнул он.

Фермер из Себежского района Иван Мельник тоже продавал на ярмарке посадочный материал и яблоки. «Торговля сегодня – высший класс. Нас все знают, нашу продукцию все хотят видеть и употреблять», - заметил он и добавил, что «ярмарки полезны для фермеров – очень хорошие выручки дают». «Ярмарки – это классно. Почаще их надо делать», - сказал он.

С ним согласна и сыродел из Псковского района Лариса Никандрова. «Это прямо помощь нам, фермерам! У нас особо негде торговать, а в соцсетях некогда — то сыры варим, то животных кормим, то навоз чистим. Только было утро — уже вечер», - пошутила она.

В торговой точке бренда «Сырная лиса» можно попробовать разные сорта сыра. «У нас было несколько видов сыров с мытой коркой, выдержанные сыры и козьи», - рассказала она. Правда, к моменту завершения мероприятия от богатства ассортимента на прилавке почти ничего не осталось.

Обслуживать покупателей Ларисе помогал ее сын-студент. «Он – будущий доктор, в первом меде учится. Но приезжает по возможности помогать мне», - заметила она, а также сообщила, что ярмарочная торговля шла очень хорошо. «Не ожидали, что настолько бойко будет!».

Кстати, на ярмарке можно было не только приобрести сыр, «молочку» и разнообразные мясные и рыбные деликатесы, но и вкусно поесть. Для гостей было организовано несколько точек питания, где можно было насладиться вкусом жареного картофеля, мяса на гриле и «традиционных» псковских шашлыков.

Потому что областная сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2025» – это не просто торговая площадка, а еще и настоящий праздник для горожан и туристов.

Светлана Синцова

Фото Константина Красильникова